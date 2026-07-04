«Karriere spricht für sich»: Brighton stellt Lia Wälti vor

Lia Wälti spielt künftig wieder auf der englischen Insel – Brighton gibt die Verpflichtung der Kapitänin der Schweizer Frauennationalmannschaft bekannt.

Lia Wälti bricht ihre Zelte bei Juventus Turin nach nur einem Jahr wieder ab und wird künftig wieder auf der englischen Insel ihrem Job nachgehen.

Brighton gibt offiziell den Transfer bekannt, zu Vertragsbedingungen macht der Verein keine Angaben. Der Wechsel der 33-Jährigen steht unter dem Vorbehalt der internationalen Spielberechtigung und der üblichen behördlichen Abläufe.

«Lia ist vor der neuen Saison eine enorme Verstärkung für die Mannschaft. Sie bringt ein ähnliches Führungsprofil in die Mannschaft ein wie Fran Kirby – eine enorme Erfahrung auf höchstem Niveau, untermauert durch zahlreiche Titel. Lias Karriere spricht für sich, und ich freue mich darauf zu sehen, welchen Einfluss sie auf uns haben wird», schwärmt Trainer Dario Vidosic.

Lia Wälti war in England schon für Arsenal erfolgreich

Zu Beginn ihrer Karriere spielte Wälti unter anderem für Köniz und die Young Boys Frauen, bevor sie zum deutschen Verein Turbine Potsdam wechselte.

Im Jahr 2018 wurde sie von den Gunners verpflichtet, für die sie 177 Einsätze bestritt. Dort gewann sie die WSL, den Ligapokal und die Champions League.

Auf internationaler Ebene ist Wälti mit derzeit 140 Länderspielen die viertmeist eingesetzte Spielerin der Schweizer Nationalmannschaft aller Zeiten und verhalf ihrem Land beim letztjährigen UEFA-Frauen-Europameisterschaftsturnier zum Einzug ins Viertelfinale.