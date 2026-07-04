Überraschung: Chelsea-Wechsel von Granit Xhaka kein Thema mehr

Granit Xhaka wird in diesem Sommer nicht zum FC Chelsea wechseln. Über die Entscheidung des Nati-Stars wird in England berichtet.

Vor einer Woche hatte 4-4-2.ch exklusiv vom Interesse des FC Chelsea an einem Transfer von Granit Xhaka berichtet, eine allfällige Zusammenarbeit scheint mittlerweile allerdings vom Tisch.

«Sky Sports» von der englischen Insel berichtet, dass Xhaka einen Wechsel zu Chelsea abgelehnt hat, um beim AFC Sunderland zu bleiben. Das kommt überraschend, immerhin sollen sich Chelsea und der Nati-Star längst über eine Zusammenarbeit einig geworden sein.

Der Captain hat demnach seinen Wunsch bekräftigt, bei Sunderland bleiben zu und den Verein in einen europäischen Wettbewerb führen zu wollen. Die Black Cats hatten im Austausch stets betont, dass Xhaka so oder so nicht zum Verkauf stehe.

Sunderland-Verbleib: Das war für Granit Xhaka entscheidend

Weiter heisst es, dass die gute Beziehung zu den Sunderland-Fans mitentscheidend dafür war, dass sich Xhaka für einen Verbleib entschieden hat.

Der 33-Jährige war erst vor einem Jahr nach Sunderland gewechselt und ist seitdem absoluter Leistungsträger. Sein Vertrag ist noch zwei Jahre gültig. An eine Veränderung denkt der gebürtige Basler nun offenbar doch nicht mehr.