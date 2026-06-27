Exklusiv: Chelsea beschäftigt sich mit Transfer von Nati-Star Granit Xhaka

Der FC Chelsea ist an einem Transfer von Nati-Star Granit Xhaka interessiert. Als Katalysator des Deals gilt Xabi Alonso.

Vor dem letzten Heimspiel von Bayer Leverkusen unter der Leitung von Xabi Alonso hatte sich Granit Xhaka mit bewegenden Worten von seinem scheidenden Trainer verabschiedet.

In einem emotionalen Instagram-Post schrieb Xhaka: «Es ist nie leicht, sich zu verabschieden – besonders von jemandem, der einen so grossen Einfluss auf unsere Reise hatte. […] Einmal Coach, immer Legende.» Der Schweizer Mittelfeldspieler dankte Alonso für dessen Vertrauen, Inspiration und Führungsstärke: «Du hast uns nicht nur trainiert – du hast uns inspiriert.»

Diese Worte hallen nach. Bis heute. Ein Jahr später ist Alonso Trainer des FC Chelsea. Nach einer erneut durchzogenen Saison soll der Iberer den schwankenden Kahn endlich wieder in ruhigere Fahrwasser führen. Mit Alonsos Engagement soll der Kader einen strategischen Umbruch hin zu mehr taktischer Flexibilität und defensiver Stabilität erfahren.

Die Vereinsführung möchte die extreme Last von den Schultern der Stammkräfte Moisés Caicedo und Enzo Fernández, der zudem bei Real Madrid im Gespräch ist, nehmen und gleichzeitig verletzungsbedingte Engpässe (wie bei Roméo Lavia) absichern. Ein Kandidat für einen Transfer zu Chelsea ist daher nach Informationen von 4-4-2.ch Granit Xhaka.

Bei Chelsea? Xabi Alonso würde gerne wieder mit Granit Xhaka zusammenarbeiten

Chelseas neuer Trainer Alonso würde eine erneute Zusammenarbeit mit Xhaka sehr begrüssen und gilt daher als Katalysator des Deals. Sollte Xhaka unbedingt auf einen Wechsel zu seinem ehemaligen Lehrmeister drängen, ist der AFC Sunderland grundsätzlich gesprächsbereit. Als Einstiegspreis für einen allfälligen Transfer fordern die Black Cats angeblich 20 Millionen Euro.

Der gebürtige Basler ist erst vor einem Jahr nach Sunderland gewechselt, unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre bis 2028 und ist als Captain und absoluter Leistungsträger die Galionsfigur des Vereins.

Xhaka steht als mögliche Verstärkung auf der Chelsea-Liste, ist dabei aber einer von etlichen Kandidaten für einen Sommerwechsel an die Stamford Bridge. Die Blues wollen sich natürlich absichern, falls der Xhaka-Deal nicht umsetzbar wäre. Spieler wie Adam Wharton (22, Crystal Palace) oder Fabián Ruiz (30, Paris Saint-Germain) sollen ebenfalls auf dem Chelsea-Zettel stehen.