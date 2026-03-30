SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Klare Aussage

Enzo Fernandez heizt Real-Gerüchte in lockerer Runde wieder an

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 März, 2026 17:10
Enzo Fernandez heizt Real-Gerüchte in lockerer Runde wieder an

Der argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernandez von Chelsea stand zuletzt bereits im Mittelpunkt von Wechselgerüchten. Es hiess sogar, dass er sich Real Madrid anbieten würde, was dann allerdings rasch von verschiedenen Seiten dementiert wurde. Nun heizt der 25-Jährige die Spekulationen mit Aussagen in einer lockeren Runde wieder höchstpersönlich an.

Während eines Interviews auf dem YouTube-Kanal Avirales wird Fernandez gefragt, wo er sich vorstellen könnte, zu leben, falls er London dereinst verlässt. Der Argentinier beantwortet die Frage ausgerechnet mit Madrid. Die spanische Metropole erinnere ihn an Buenos Aires aus seiner argentinischen Heimat, führt er aus. » Ich würde in Madrid leben. Ich komme mit Englisch zurecht, aber auf Spanisch würde ich mich wohler fühlen», sagt der Gaucho.

Zu einem etwaigen Transfer will er sich nicht konkret äussern. Dafür stellt er bereits klar, dass er in Zukunft noch einmal für seinen Jugendklub auflaufen will: «»Ich werde zu River zurückkehren, aber nicht, um mich zurückzuziehen; ich möchte zurückkehren, solange ich noch auf dem Höhepunkt meiner Karriere bin.»

Vorerst steht Fernandez bei Chelsea bis 2032 unter Vertrag. Ein Wechsel im Sommer ist nicht ausgeschlossen. Die Ablöseforderung soll aber bei stolzen 120 Mio. Euro liegen.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Klare Aussage

Enzo Fernandez heizt Real-Gerüchte in lockerer Runde wieder an

30.03.2026 - 17:10
Konkurrenz aus Manchester

Real Madrid interessiert sich für England-Star

29.03.2026 - 11:34
Was macht der Topspieler?

ManCity-Zukunft von Phil Foden wohl entschieden

28.03.2026 - 11:20
Für mehr Spielzeit

Fünf Klubs wollen Real-Juwel Franco Mastantuono ausleihen

28.03.2026 - 10:41
Für kein Geld der Welt

Uli Hoeness schliesst 200 Mio. Euro-Verkauf von Olise explizit aus

26.03.2026 - 17:19
Spezialist für ablösefreie Transfers

Ein italienischer Spezialist für ablösefreie Transfers will sich Rüdiger krallen

26.03.2026 - 12:35
Stürmer stellt

So lief es mit der angeblich falschen Untersuchung bei Mbappé wirklich

26.03.2026 - 10:28
Verbleib & Titel

Vinicius macht wuchtige Ansagen zu Real-Zukunft und Seleçao

25.03.2026 - 16:54
Rückkehr zu Real

Achraf Hakimi kennt nur ein Karriereziel

25.03.2026 - 14:54
Klarstellung

Max Eberl macht unmissverständliche Olise-Ansage, die alle Bayern-Fans freut

25.03.2026 - 12:35