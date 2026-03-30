Enzo Fernandez heizt Real-Gerüchte in lockerer Runde wieder an

Der argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernandez von Chelsea stand zuletzt bereits im Mittelpunkt von Wechselgerüchten. Es hiess sogar, dass er sich Real Madrid anbieten würde, was dann allerdings rasch von verschiedenen Seiten dementiert wurde. Nun heizt der 25-Jährige die Spekulationen mit Aussagen in einer lockeren Runde wieder höchstpersönlich an.

Während eines Interviews auf dem YouTube-Kanal Avirales wird Fernandez gefragt, wo er sich vorstellen könnte, zu leben, falls er London dereinst verlässt. Der Argentinier beantwortet die Frage ausgerechnet mit Madrid. Die spanische Metropole erinnere ihn an Buenos Aires aus seiner argentinischen Heimat, führt er aus. » Ich würde in Madrid leben. Ich komme mit Englisch zurecht, aber auf Spanisch würde ich mich wohler fühlen», sagt der Gaucho.

Zu einem etwaigen Transfer will er sich nicht konkret äussern. Dafür stellt er bereits klar, dass er in Zukunft noch einmal für seinen Jugendklub auflaufen will: «»Ich werde zu River zurückkehren, aber nicht, um mich zurückzuziehen; ich möchte zurückkehren, solange ich noch auf dem Höhepunkt meiner Karriere bin.»

Vorerst steht Fernandez bei Chelsea bis 2032 unter Vertrag. Ein Wechsel im Sommer ist nicht ausgeschlossen. Die Ablöseforderung soll aber bei stolzen 120 Mio. Euro liegen.