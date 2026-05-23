SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kontakt aufgenommen

Liverpool wünscht sich Rückkehr von Jürgen Klopp

Autor: | Publiziert: 23 Mai, 2026 17:12
Liverpool wünscht sich Rückkehr von Jürgen Klopp

Kommt es beim FC Liverpool zu einer sensationellen Rückkehr? Die Reds wünschen sich angeblich Jürgen Klopp als Trainer zurück. Zu einer Kontaktaufnahme soll es schon gekommen sein.

Der FC Liverpool spinnt um Jürgen Klopp offenbar ein Netz. Der englischen Boulevardzeitung «Sun» ist zu entnehmen, dass sich die Reds eine Rückkehr ihres Erfolgscoaches wünschen. Klopp soll Arne Slot beerben, der nach einer durchzogenen Saison massiv in der Kritik steht.

Dem Bericht zufolge hat Liverpool sogar schon Kontakt zu Klopp aufgenommen. Zu welchem Ergebnis diese gefolgt hat, wird allerdings nicht näher beleuchtet. Der 58-Jährige hatte sich zuletzt eigentlich immer deutlich zu seinem Engagement im Fussballkosmos von Red Bull bekannt. Sein Vertrag läuft ebenfalls noch langfristig bis Ende 2029.

Klopp ist daher bisher nur eine fussballromantische Idee – nicht mehr. Obwohl zumindest klar sein sollte, dass für den aktuellen Trainer Slot die Luft aufgrund der besagten Shit-Spielzeit freilich immer dünner wird.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Kontakt aufgenommen

Liverpool wünscht sich Rückkehr von Jürgen Klopp

23.05.2026 - 17:12
Gegen Liverpool

Der BVB zieht im Tauziehen um Samuel Martínez wohl den Kürzeren

22.05.2026 - 17:17
AS Rom und Milan dran

Salah plötzlich wieder ein Thema in Italien

21.05.2026 - 21:00
Juventus als Favorit

Alisson weiter offen für Rückkehr nach Italien

21.05.2026 - 09:42
Galatasaray wagt Mega-Versuch

Camavinga plötzlich ein heisses Thema in Istanbul

21.05.2026 - 08:43
Liverpool greift an

Bremer könnte Juventus im Sommer verlassen

20.05.2026 - 12:28
Liverpool-Aus?

Zweifel an Zukunft von Mac Allister werden grösser

19.05.2026 - 16:43
Alonso greift direkt an

Chelsea jagt Liverpool-Wunschkeeper und ist in Pole-Position

19.05.2026 - 10:42
Falsches System

Mohamed Salah teilt öffentlich gegen Liverpool-Coach Arne Slot aus

18.05.2026 - 12:00
Geht er nach Istanbul?

Mohamed Salah führt jetzt konkrete Gespräche mit türkischem Klub

14.05.2026 - 10:48