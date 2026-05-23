Liverpool wünscht sich Rückkehr von Jürgen Klopp

Kommt es beim FC Liverpool zu einer sensationellen Rückkehr? Die Reds wünschen sich angeblich Jürgen Klopp als Trainer zurück. Zu einer Kontaktaufnahme soll es schon gekommen sein.

Der FC Liverpool spinnt um Jürgen Klopp offenbar ein Netz. Der englischen Boulevardzeitung «Sun» ist zu entnehmen, dass sich die Reds eine Rückkehr ihres Erfolgscoaches wünschen. Klopp soll Arne Slot beerben, der nach einer durchzogenen Saison massiv in der Kritik steht.

Dem Bericht zufolge hat Liverpool sogar schon Kontakt zu Klopp aufgenommen. Zu welchem Ergebnis diese gefolgt hat, wird allerdings nicht näher beleuchtet. Der 58-Jährige hatte sich zuletzt eigentlich immer deutlich zu seinem Engagement im Fussballkosmos von Red Bull bekannt. Sein Vertrag läuft ebenfalls noch langfristig bis Ende 2029.

Klopp ist daher bisher nur eine fussballromantische Idee – nicht mehr. Obwohl zumindest klar sein sollte, dass für den aktuellen Trainer Slot die Luft aufgrund der besagten Shit-Spielzeit freilich immer dünner wird.