Bremer könnte Juventus im Sommer verlassen

Liverpool beschäftigt sich offenbar weiterhin intensiv mit Bremer von Juventus Turin. Laut «Tuttomercato» hatten die Reds bereits im Sommer 2024 ein Angebot für den brasilianischen Innenverteidiger abgegeben.

Damals entschied sich Juventus-Sportchef Cristiano Giuntoli jedoch dafür, Bremer mit einer Vertragsverlängerung bis 2029 langfristig an den Klub zu binden. Der Abwehrchef soll in Turin aktuell rund sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen. Trotzdem könnte das Thema im kommenden Sommer erneut heiss werden.

Laut «La Gazzetta dello Sport» beobachtet Liverpool die Situation weiterhin genau und traut sich zu, finanziell ein passendes Angebot vorzulegen. Besonders interessant: Intern soll Juventus inzwischen durchaus offen für Gespräche sein – vor allem bei einer Offerte aus der Premier League. Dem Bericht zufolge könnte sogar eine Summe unterhalb der festgeschriebenen Ausstiegsklausel von 54 Millionen Euro ausreichen, auch wenn dies bislang nicht bestätigt wurde.