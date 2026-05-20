Alvyn Sanches nicht dabei
WM-Kader der Schweiz offiziell – Yakin nominiert diese 26 Spieler
Murat Yakin hat seinen 26-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert. Im Tor setzt die Schweiz auf Gregor Kobel, Marvin Keller und Yvon Mvogo.
In der Defensive stehen Manuel Akanji, Miro Muheim, Luca Jaquez, Ricardo Rodríguez, Nico Elvedi, Silvan Widmer, Aurèle Amenda sowie Eray Cömert im Aufgebot.
Für das Mittelfeld und die Offensive wurden Ardon Jashari, Christian Fassnacht, Denis Zakaria, Fabian Rieder, Granit Xhaka, Noah Okafor, Johan Manzambi, Ruben Vargas, Djibril Sow, Dan Ndoye, Michel Aebischer, Breel Embolo, Remo Freuler, Zeki Amdouni sowie Cedric Itten nominiert.
