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Fassnacht wohl dabei

Alvyn Sanches kriegt kein WM-Aufgebot und ist sehr enttäuscht

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 09:12
Alvyn Sanches kriegt kein WM-Aufgebot und ist sehr enttäuscht

Alvyn Sanches teilt nach dem 3:3-Remis der Young Boys gegen Sion mit, dass ihn Nationaltrainer Murat Yakin nicht für die WM berücksichtigt.

Der 23-Jährige steht lediglich auf der Pikettliste und ist nicht im regulären 26er-Kader dabei, wie er gegenüber «SRF» nach der Partie gegen Sion sichtlich enttäuscht erklärt. «Er hat mir gesagt, dass ich auf der Pikettliste stehe. Und ich akzeptiere die Entscheidung des Trainers. Ich werde jetzt noch härter arbeiten, um stärker zurückzukommen», so Sanches, der im März nach einjähriger Nati-Pause als Folge eines Kreuzbandrisses sein Comeback gegeben hatte und dort bislang auf drei Einsätze kommt.

Theoretisch könnte er sogar noch einen Nationenwechsel vollziehen. Er verfügt auch über die portugiesische Staatsbürgerschaft und ist für die Schweiz erst in Testspielen aufgelaufen. Dies wird sich wohl auch an der WM nicht ändern, sofern sich nicht noch ein Spieler verletzt und Sanches von der Pikettliste in den Kader rutscht.

Dort mit dabei ist wohl sein YB-Teamkollege Christian Fassnacht. Bestätigen wollte er dies gegenüber «SRF» nicht: «Ich bin immer wieder mit ‚Muri‘ in Kontakt. Ich weiss um meine Personalie, der Rest wird in den kommenden Tagen herauskommen.»

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