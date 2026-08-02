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Barcelona prüft Ounahi als Ersatz für De Jong

Autor: | Publiziert: 2 August, 2026 20:24
Barcelona prüft Ounahi als Ersatz für De Jong

Der FC Barcelona beobachtet weiterhin Azzedine Ounahi als mögliche Verstärkung fürs Mittelfeld. Der Klub sucht eine Kompensation für den langfristigen Ausfall von Frenkie de Jong, der sich eine Bänderverletzung im Knie zugezogen hat und mehrere Monate fehlen soll.

Der marokkanische Nationalspieler wird dabei vor allem wegen seiner technischen Qualität und seiner Erfahrung in La Liga gehandelt, eine endgültige Entscheidung gibt es laut den Verantwortlichen jedoch noch nicht.

Wie der Sender «El Chiringuito» berichtet, besitzt Ounahi bei Girona eine Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro, sein Vertrag läuft dort bis 2030. Mundo Deportivo weist zudem darauf hin, dass sich die Ablöseforderung durch Gironas Abstieg deutlich reduzieren könnte – demnach könnte der Mittelfeldspieler bereits für rund 10 Millionen Euro zu haben sein. Eine Summe, die man bei Barcelona als sehr attraktiv einstuft.

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