Exklusiv: Torino empfängt Nati-Verteidiger Eray Cömert zum Medizincheck

Eray Cömert wird seine Karriere voraussichtlich in der italienischen Serie A fortsetzen. Dort wird der Nati-Verteidiger am Dienstag seinen Medizincheck bei Torino absolvieren.

Schon vor seinem Vertragsende beim FC Valencia war Eray Cömert in die Schlagzeilen geraten. Ein Innenverteidiger im sogenannten besten Fussballeralter bleibt in der Gerüchteküche nämlich nicht lange unerwähnt.

Nachdem nun auch noch feststand, dass Cömert ablösefrei auf den Markt kommen wird, regte sich nahezu in komplett Europa Interesse. Aus der Bundesliga beschäftigte sich unter anderem Mainz 05 mit einem Transfer, auch Union Berlin soll Cömert gelockt haben.

Nati-Star Eray Cömert zum Medizincheck bei Torino

Der 28-Jährige hat sich nun entschieden. Nach Informationen von 4-4-2.ch reist Cömert am Dienstag nach Italien, um bei Torino die für einen Wechsel nötigen medizinischen Untersuchungen zu absolvieren. Gehen die Checks reibungslos über die Bühne, wird Cömert einen Vertrag über zwei Jahre unterschreiben.

Mit der Schweizer Nati spielte sich Cömert an der jüngst zu Ende gegangenen WM bis ins Viertelfinal, scheiterte dort allerdings erst in der Verlängerung am späteren Finalisten Argentinien mit 1:3.

Cömert wäre bei Torino übrigens nicht der erste Schweizer Legionär. Blerim Dzemaili spielte einst im Mittelfeld der Granatroten, dazu absolvierte Ricardo Rodríguez über 100 Pflichtspiele für die Norditaliener. Cömert tritt also in prominente Fussstapfen.