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Manzambi & Vargas gegen Kolumbien (vorerst) out – so ersetzt sie Yakin

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 20:47
Manzambi & Vargas gegen Kolumbien (vorerst) out – so ersetzt sie Yakin

Die Schweizer Nati muss im Vergleich zum erfolgreichen WM-Achtelfinale gegen Algerien auf zwei Positionen Änderungen vornehmen. Johan Manzambi fällt komplett aus und Ruben Vargas nimmt zunächst auf der Ersatzbank Platz.

Nati-Coach Murat Yakin muss seine Offensive also umstellen. Er setzt auf dem rechten Flügel an Fabian Rieder, der an diesem Turnier bislang einzig gegen Bosnien in der Startelf stand.

Zu seinem ersten Startelfeinsatz überhaupt kommt Ardon Jashari, der die Schaltzentrale im Mittelfeld ergänzt. Nominell übernimmt er den Posten von Johan Manzambi hinter Breel Embolo. Ob er die Rolle tatsächlich derart offensiv interpretiert, wird sich zeigen.

Ansonsten setzt Yakin auf die eingespielte Startelf. Luca Jaquez und Michel Aebischer sind verletzt und kommen für Einsätze ebenfalls nicht infrage. Der angeschlagene Djibril Sow nimmt wie Vargas auf der Ersatzbank Platz.

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