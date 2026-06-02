Breel Embolo kann wegen ESTA-Problem vorerst nicht in die USA reisen

Der Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo ist am Dienstag nicht wie geplant mit der Schweizer Delegation nach Los Angeles gereist.

Der 29-jährige Angreifer wurde wegen eines Visa-Problems gestoppt: Seine elektronische Reisegenehmigung ESTA für die USA war am Dienstagmorgen nach Angaben des Schweizer Verbands noch in Abklärung. Deshalb bleibt Embolo vorerst in der Schweiz.

Natürlich soll der Rennes-Legionär nachreisen. Nun sind aber erst einmal weitere Abklärungen notwendig.

Update: Der SFV ist zuversichtlich, dass die Probleme rasch ausgeräumt werden und Embolo noch im Laufe des Dienstags oder spätestens Mittwochs nachreisen kann.