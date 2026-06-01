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Ein griechischer Topklub ist heiss auf Miro Muheim

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 17:05
Ein griechischer Topklub ist heiss auf Miro Muheim

Der Schweizer Nati-Verteidiger Miro Muheim wird in Kürze die Weltmeisterschaft bestreiten. Vorher steht er aber noch im Mittelpunkt von Wechselgerüchten.

Der 28-Jährige läuft bereits seit vier Jahren für den Hamburger SV auf und ist dort auch nach dem Aufstieg ein sehr wichtiger und zuverlässiger Spieler. Wie das griechische Portal «sport-fm.gr» berichtet, steht Muheim bei Olympiakos Piräus auf der Liste.

Der griechische Spitzenverein sucht eine Verstärkung für die linke Abwehrseite und ist dabei auf den Schweizer aufmerksam geworden. Vertraglich ist Muheim noch bis 2027 an den HSV gebunden. Bislang hat er keine Anstalten gemacht, einen Klubwechsel anzustreben. Für die Hamburger bestritt er in der abgelaufenen Spielzeit in der Bundesliga 29 Ligaspiele. Im April hatte er sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, von der er sich aber rechtzeitig vor der WM erholt hat.

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