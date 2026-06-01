Andrés Iniesta tritt seinen ersten Job als Trainer an

Der frühere Welt- und Europameister Andrés Iniesta krallt sich seinen ersten Trainerjob.

Der 42-Jährige hat als Chefcoach beim Gulf United FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterschrieben. Für Iniesta ist es das erste Engagement als Trainer.

«Ich glaube daran, Fussballer auf die richtige Art und Weise zu fördern: mit Geduld, mit einer klaren Vorstellung davon, wie das Spiel gespielt werden sollte, und mit echter Fürsorge für jeden Einzelnen. Gulf United teilt diese Philosophie, und deshalb bin ich hier», sagt der Ex-Profi bei Amtsantritt.