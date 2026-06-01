SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Präsident schliesst es aus

Fenerbahçe wird wechselwilligen Rafael Leão nicht verpflichten

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 10:30
Fenerbahçe wird wechselwilligen Rafael Leão nicht verpflichten

Der portugiesische Nationalspieler Rafael Leão hat am vergangenen Wochenende trotz eines Vertrages bis 2028 erklärt, dass er den AC Mailand nach sieben Jahren verlassen wird. Zuletzt wurde unter anderem Fenerbahçe mit dem 26-Jährigen in Verbindung gebracht. Die Türken nehmen sich via Präsident Hakan Safi aber gleich selbst aus dem Rennen.

Dieser hat sich gemäss eigener Aussage sehr wohl mit der Personalie beschäftigt. Eine entsprechende Anfrage lag vor. Leão wird jedoch definitiv nicht zu Fenerbahçe wechseln. «Ich habe mich mit ihm getroffen, aber gemerkt, dass er nicht unser Knipser sein wird», sagt der Fener-Präsident auf einer Pressekonferenz. Safi sagt, dass er bereits nach zehn Minuten realisiert habe, dass der Angreifer nicht zu seinem Verein will.

Angeblich zieht es den Nationalspieler und WM-Teilnehmer in die Premier League. Manchester United sei eine mögliche Adresse. Noch ist aber alles offen. Nur Fenerbahçe wird es definitiv nicht.

Bei Milan findet in diesem Sommer ein grosser Umbruch statt. Zuletzt gab es auf Führungsebene gleich vier «Entlassungen». Neben Leão könnten weitere arrivierte Profis wie Luka Modric und Adrien Rabiot den Klub verlassen.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Präsident schliesst es aus

Fenerbahçe wird wechselwilligen Rafael Leão nicht verpflichten

1.06.2026 - 10:30
Nach 24 Jahren in Premier league

Der ewige James Milner verkündet seinen Rücktritt

1.06.2026 - 10:04
Klare Ansage

Vermeintliches Bayern-Ziel Josko Gvardiol äussert sich zu Wechselgerüchten

1.06.2026 - 09:14
Arsenal bleibt gelassen

Real Madrid soll Rice intern diskutieren

31.05.2026 - 20:56
Finanzieller Grossangriff

Panathinaikos hat Brentford-Profi Jensen im Blick

31.05.2026 - 16:00
Mega-Angebot

Tottenham macht Eintracht-Profi zur Priorität

31.05.2026 - 11:50
Lob von allen Medien

Ganz Paris feiert Erfolgstrainer Luis Enrique

31.05.2026 - 10:28
Liverpool kontaktiert

Fenerbahce arbeitet an Mamardashvili-Deal

31.05.2026 - 09:24
Arsenal verpasst das Double

Was fehlt dem FC Arsenal um Europas Nummer eins zu werden?

31.05.2026 - 08:47
Arsenal unterliegt im Elfmeterschiessen

PSG verteidigt die Champions League

30.05.2026 - 21:11