Vermeintliches Bayern-Ziel Josko Gvardiol äussert sich zu Wechselgerüchten

Der kroatische Abwehrspieler Josko Gvardiol wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Von Wechselgerüchten distanziert sich der 24-jährige Nationalspieler nun aber eindeutig.

Gvardiol fühlt sich nach eigener Aussage bei Manchester City sehr wohl und denkt nicht über einen Wechsel nach, wie er von «TheCroatian» zitiert wird: «Wir haben alle von den unterschiedlichen Gerüchten gehört. Ich bin glücklich bei meinem Klub, ich habe alles, was ich brauche. Vor der Verletzung habe ich jedes Spiel absolviert. Nach der Weltmeisterschaft werden wir sehen, was passiert.»

Der Linksfuss stiess im Sommer 2023 für 90 Mio. Euro von RB Leipzig zu City und steht dort noch bis 2028 unter Vertrag. In dieser Saison wurde er vom Verletzungspech verfolgt und zeitweise eingebremst. Nun ist er nach überstandenem Schienbeinbruch aber wieder einsatzfähig und für die WM bereit.

Zuletzt hiess es, dass ihn die Bayern verpflichten möchten. Auch Real Madrid wurde schon mit dem Verteidiger in Verbindung gebracht.