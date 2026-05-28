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Neuer Stürmer

Barça-Präsident Laporta bestätigt baldige Ankunft von Anthony Gordon

Autor: | Publiziert: 28 Mai, 2026 09:15
Barça-Präsident Laporta bestätigt baldige Ankunft von Anthony Gordon

Der FC Barcelona wird sich aller Voraussicht nach in Kürze mit dem englischen Flügelstürmer Anthony Gordon verstärken.

Dies bestätigte Klubpräsident Joan Laporta sogar schon öffentlich. «Der Transfer von Gordon ist in vollem Gange, ich wurde über alles auf dem Laufenden gehalten», sagte der Barça-Boss gegenüber «Sport». Berichten zufolge haben sich Barça und Newcastle auf eine Ablöse in Höhe von 70 Mio. Euro plus bis zu 10 Millionen Boni geeinigt.

Lange Zeit war auch der FC Bayern am englischen WM-Teilnehmer dran. Die Münchner waren jedoch nicht bereit, die hohen Ablöseforderungen Newcastles zu zahlen. Der 25-Jährige wäre zunächst mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister einverstanden gewesen, hat sich nun aber entschieden, die neue Herausforderung in Katalonien anzunehmen.

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