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Nicht fit

Von Alphonso Davies gibt es schlechte Nachrichten für die WM

Autor: | Publiziert: 26 Mai, 2026 11:03
Von Alphonso Davies gibt es schlechte Nachrichten für die WM

Alphonso Davies wird zum Start der Weltmeisterschaft in seiner kanadischen Heimat wohl nicht rechtzeitig fit werden.

Der 25-jährige Linksfuss plagt sich einmal mehr mit muskulären Problemen herum. Nun hat der kanadische Nationaltrainer Jesse Marsch ein Update geliefert, das wenig verheissungsvoll klingt. «Ich glaube nicht, dass er am 12. Juni schon ganz fit sein wird, aber wir werden sehen», sagte der Coach bei einer Medienrunde. Kanada spielt zum Auftakt gegen Bosnien – wohl ohne Davies. Der 25-Jährige hatte sich im Rückspiel des Champions League-Halbfinals gegen Paris St. Germain (1:1) eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Davies wird wohl mit etwas Verspätung zum Trainingslager in Edmonton stossen. «Wir haben mit Bayern gesprochen und waren der Meinung, dass es das Beste ist, seine anfängliche Reha-Behandlung bis zum 28. Mai fortzusetzen. Dann geben wir ihm ein paar Tage Zeit, sich zu erholen, und ab dem 31. versuchen wir, ihn in eine Lage zu bringen, in der er körperlich erfolgreich und Teil unseres Teams sein kann», so Marsch.

Kanada zieht sogar besondere Massnahmen in Erwägung: «Wir müssen einfach einen Plan für ihn aufstellen, der ihn nicht weiter gefährdet, und (…) sogar darüber nachdenken, ob wir nach Bosnien, Katar und der Schweiz einige Testspiele ansetzen, damit Alphonso genau das bekommt, was er braucht.»

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