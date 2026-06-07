SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verhandlungen laufen weiter

Saibari-Deal noch nicht in trockenen Tüchern

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 18:00
Saibari-Deal noch nicht in trockenen Tüchern

Der Wechsel von Ismaël Saibari zum FC Bayern München befindet sich offenbar auf der Zielgeraden, ist aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Wie PSV-Reporter Rik Elfrink berichtet, steht für Montag ein weiteres Treffen zwischen PSV Eindhoven und den Bayern-Verantwortlichen an.

Dabei sollen die letzten offenen Punkte geklärt werden. Demnach besteht grundsätzlich Einigkeit über den Transfer, allerdings müssen noch einige finanzielle Details zwischen den Klubs abgestimmt werden. Elfrink beschreibt die Lage als positiv, betont aber gleichzeitig, dass noch keine endgültige Einigung erzielt wurde. Bereits zuvor hatte Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Saibari sich mit Bayern über einen Vertrag geeinigt habe. Auch zwischen den Vereinen soll zuletzt nur noch wenig gefehlt haben.

Als mögliche Ablösesumme wurden in den vergangenen Tagen rund 50 Millionen Euro genannt. Ob dieser Betrag vollständig garantiert ist oder ob noch Bonuszahlungen und Zahlungsmodalitäten verhandelt werden, ist derzeit nicht bekannt. Für Bayern wäre Saibari ein weiterer hochkarätiger Neuzugang für die Offensive. Der marokkanische Nationalspieler überzeugte in Eindhoven zuletzt mit seiner Dynamik, Kreativität und Torgefahr und galt auch bei anderen europäischen Topklubs als interessantes Transferziel. Nach dem Treffen am Montag dürfte deutlich mehr Klarheit herrschen. Aktuell spricht vieles dafür, dass der Deal zustande kommt – offiziell perfekt ist er aber noch nicht.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Verhandlungen laufen weiter

Saibari-Deal noch nicht in trockenen Tüchern

7.06.2026 - 18:00
Wie reagiert Bayern München?

Real Madrid beobachtet Olise und hat Grund zur Hoffnung

7.06.2026 - 14:56
Nachrücker

Lennart Karl verpasst die WM – Nagelsmann holt einen Ersatz

6.06.2026 - 10:30
Nächster Schritt bekannt

Ex-GC-Youngster Jonathan Asp Jensen hat Zukunfts-Entscheidung getroffen

5.06.2026 - 18:34
Klare Absicht

Real Madrids 150 Mio. Euro-Angebot soll nun doch Michael Olise gelten

5.06.2026 - 13:12
In Italien

Bayern-Verteidiger Min-jae Kim hat einen neuen Klub gefunden

5.06.2026 - 12:02
Es geht nach Frankreich

Yan Diomande hat seinen nächsten Klub ausgewählt

5.06.2026 - 10:53
Endgültiger Abschied

Der FC Bayern verkauft Daniel Peretz und kassiert dicke Summe

5.06.2026 - 10:23
Positiver Austausch

Der FC Bayern hat sich mit Nationalspieler Nathaniel Brown geeinigt

4.06.2026 - 15:48
Nottingham übernimmt ihn

Der Verkauf von Daniel Peretz beim FC Bayern steht kurz bevor

4.06.2026 - 10:19