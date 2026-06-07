Saibari-Deal noch nicht in trockenen Tüchern

Der Wechsel von Ismaël Saibari zum FC Bayern München befindet sich offenbar auf der Zielgeraden, ist aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Wie PSV-Reporter Rik Elfrink berichtet, steht für Montag ein weiteres Treffen zwischen PSV Eindhoven und den Bayern-Verantwortlichen an.

Dabei sollen die letzten offenen Punkte geklärt werden. Demnach besteht grundsätzlich Einigkeit über den Transfer, allerdings müssen noch einige finanzielle Details zwischen den Klubs abgestimmt werden. Elfrink beschreibt die Lage als positiv, betont aber gleichzeitig, dass noch keine endgültige Einigung erzielt wurde. Bereits zuvor hatte Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Saibari sich mit Bayern über einen Vertrag geeinigt habe. Auch zwischen den Vereinen soll zuletzt nur noch wenig gefehlt haben.

Als mögliche Ablösesumme wurden in den vergangenen Tagen rund 50 Millionen Euro genannt. Ob dieser Betrag vollständig garantiert ist oder ob noch Bonuszahlungen und Zahlungsmodalitäten verhandelt werden, ist derzeit nicht bekannt. Für Bayern wäre Saibari ein weiterer hochkarätiger Neuzugang für die Offensive. Der marokkanische Nationalspieler überzeugte in Eindhoven zuletzt mit seiner Dynamik, Kreativität und Torgefahr und galt auch bei anderen europäischen Topklubs als interessantes Transferziel. Nach dem Treffen am Montag dürfte deutlich mehr Klarheit herrschen. Aktuell spricht vieles dafür, dass der Deal zustande kommt – offiziell perfekt ist er aber noch nicht.