Der FC Bayern verkauft Daniel Peretz und kassiert dicke Summe

Nach einer erfolgreichen Leihe beim FC Southampton verlässt der israelische Keeper den FC Bayern definitiv.

Die Saints übernehmen den Keeper permanent, wie die beiden involvierten Vereine am Freitagmorgen bestätigen. Peretz unterzeichnet beim Klub aus der Championship einen Vierjahresvertrag und soll dort langfristig den Nummer 1-Posten bekleiden. Die Bayern dürfen sich laut «Sky» über eine Ablöse in Höhe von 7,5 bis 8 Mio. Euro freuen. Damit kassieren sie mehr als die 5 Millionen, die sie 2023 bei der Verpflichtung Peretz‘ an Maccabi Tel Aviv zahlten.

In der Vorrunde der vergangenen Spielzeit lief Peretz auf Leihbasis noch für den Hamburger SV auf. Dort konnte er sich jedoch nicht gegen die langjährige Nummer 1 Daniel Heuer Fernandes durchsetzen. In der Rückrunde fand er sein Glück dann in Southampton.