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Yann Sommer will gemeinsam mit Müller & Hummels bei Klub einsteigen

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 11:27
Yann Sommer will gemeinsam mit Müller & Hummels bei Klub einsteigen

Der frühere Schweizer Nati-Goalie Yann Sommer plant gemeinsam mit den früheren deutschen Nationalspielern Thomas Müller und Mats Hummels den Einstieg bei einem portugiesischen Klub.

Gemeinsam mit einer Investorengruppe plant das namhafte Trio laut «Bild» den Einstieg bei Estrela Amadora. Der Verein spielt in der höchsten portugiesischen Liga, hatte zuletzt aber in mehreren Spielzeiten nacheinander mit grossen Abstiegssorgen zu kämpfen. Nun steht ein Besitzerwechsel an, wobei Sommer, Müller und Hummels ins Spiel kommen. Es laufen bereits intensive Verhandlungen, in die auch die genannte Investorengruppe involviert ist. Ziel sei es, Estrela Amadora in den Top 8 der portugiesischen Primeira Liga zu etablieren.

Das Trio wurde übrigens von Johannes Mösmang zusammengebracht. Der 35-Jährige ist zurzeit als Integrationstrainer bei den Bayern tätig. Er würde beim Klub eine Rolle in der Vereinsführung übernehmen. Sommer, Müller und Hummels sollen als strategische Investoren und auch als Gesichter des Klubs nach aussen auftreten.

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