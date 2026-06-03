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Konaté & Dumfries

José Mourinho hat zwei Transfers bei Real Madrid bereits zugestimmt

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 11:00
José Mourinho hat zwei Transfers bei Real Madrid bereits zugestimmt

Der designierte neue Trainer von Real Madrid, José Mourinho, hat zwei Transfers der Madrilenen bereits zugestimmt: Denzel Dumfries und Ibrahima Konaté sollen den Weg nach Madrid finden.

Die beiden Abwehrspieler gelten als die Toptransferziele von Real zur Verstärkung der Defensive. Laut Transferexperte Fabrizio Romano stimmt Mourinho den beiden Transfers zu und möchte gerne mit Konaté und Dumfries zusammenarbeiten.

Innenverteidiger Konaté kann ablösefrei wechseln, da sein Vertrag in Liverpool Ende Juni ausläuft. Dumfries verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Mio. Euro und kann Inter deshalb ebenfalls ziemlich problemlos verlassen.

Real könnte neben diesem Duo noch eine dritte Verstärkung für die Defensive holen. Wer dies sein soll, ist noch nicht klar.

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