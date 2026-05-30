Liverpool-Abgang: Mohamed Salah erreicht gigantisches Angebot

Bei Mohamed Salah ist noch vollkommen offen, wie es nach seinem Liverpool-Abgang weitergehen wird. Den Superstar soll nun ein gigantisches Angebot erreicht haben.

Mohamed Salah (33) könnte nach dem FC Liverpool richtig abkassieren. Nach Angaben des Social-Media-Accounts «Krrish» hat der saudische Klub Al-Ittihad dem Superstar ein Vertragsangebot unterbreitet, das zunächst bis 2028 gültig ist – plus Option auf eine weitere gemeinsame Saison.

Aber jetzt wird es erst richtig interessant: Al-Ittihad bietet Salah ein gigantisches Gehalt von fixen 100 Millionen Euro im Jahr. Dazu kann er sein Einkommen durch leistungsabhängige Bonuszahlungen noch um bis zu 50 Millionen Euro anheben.

Wirklich attraktiv scheint das monumentale Angebot für die Spielerseite allerdings nicht zu sein. Salah wolle am liebsten in Europa bleiben, werde das Angebot jedoch mit seiner Familie und seinen Beratern besprechen. Eine endgültige Entscheidung ist also noch nicht getroffen worden.

Zuletzt gab es Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach Italien, doch die gehandelten Klubs Roma und Milan sind bisher in ihren angeblichen Bemühungen nicht konkret geworden.