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Keine Einigung

Es steht fest: Ibrahima Konaté verlässt den FC Liverpool

Autor: | Publiziert: 29 Mai, 2026 10:34
Es steht fest: Ibrahima Konaté verlässt den FC Liverpool

Der französische Abwehrspieler Ibrahima Konaté verlässt den FC Liverpool in diesem Sommer nach fünf Jahren ablösefrei. Wohin es ihn zieht, ist noch unklar.

Wie unter anderem «Sky Sports» und die «Daily Mail» übereinstimmend berichten, konnten sich die Reds mit dem Verteidiger in monatelangen Verhandlungen nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Die Konsequenz ist, dass sich Konaté in diesem Sommer einen neuen Klub sucht. Da er ablösefrei zu haben ist, dürften sich zahlreiche Interessenten melden.

In der Vergangenheit wurde unter anderem Real Madrid als potenzieller Abnehmer genannt. Die grössten Chancen werden inzwischen jedoch Paris St. Germain eingeräumt, das seit einiger Zeit verstärkt auf einheimisches Schaffen setzt.

Konaté steht im französischen WM-Kader und könnte in den kommenden Wochen Eigenwerbung betreiben, falls er am Turnier zum Einsatz gelangt.

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