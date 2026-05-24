SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rechtsverteidiger gesucht

Real Madrid beobachtet Sunderland-Profi Hume

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 12:08
Real Madrid beobachtet Sunderland-Profi Hume

Taucht da plötzlich ein überraschender Name auf der Liste von Real Madrid auf? Laut aktuellen Berichten aus Spanien beschäftigen sich die Königlichen mit Trai Hume von Sunderland. Der 24-Jährige gehört bei Sunderland inzwischen zu den wichtigsten Spielern und machte mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam.

Besonders seine Vielseitigkeit auf den Aussenbahnen soll mehrere Klubs überzeugt haben. Ein Wechsel zu Real Madrid wäre für den nordirischen Nationalspieler natürlich ein riesiger Karriereschritt – und laut Bericht wohl nur schwer abzulehnen.

Hume besitzt bei Sunderland allerdings noch einen langfristigen Vertrag, weshalb die Engländer grundsätzlich in einer komfortablen Position sitzen. Neben Real soll auch Brighton & Hove Albion Interesse am Verteidiger zeigen. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei rund 22 Millionen Euro.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Mourinho-Gerüchte ohne Grundlage

Uli Hoeness macht bei Olise dicht

24.05.2026 - 15:10
Rechtsverteidiger gesucht

Real Madrid beobachtet Sunderland-Profi Hume

24.05.2026 - 12:08
Barca geht leer aus

Mendes will Mora wohl zu Real Madrid lotsen

24.05.2026 - 09:25
Versuch von Real Madrid?

Enzo Fernández steht bei Chelsea vor dem Abgang

23.05.2026 - 16:23
"Es ist eine grosse Ehre für mich"

Morten Hjulmand reagiert auf Gerüchte über Wechsel zu Real Madrid

23.05.2026 - 15:37
Spieler haben zugestimmt

Quartett muss Real Madrid im Sommer verlassen

23.05.2026 - 11:29
Aus nach 5 Jahren

Der Abgang von David Alaba bei Real Madrid ist bestätigt

22.05.2026 - 17:48
Es ist Schluss

Alvaro Arbeloa bestätigt seinen Abgang bei Real Madrid

22.05.2026 - 11:21
Riesen-Gerücht

Real Madrid träumt von Haaland-Transfer

21.05.2026 - 16:50
Chelsea droht Transfer-Poker

Barcelona und Real Madrid beobachten englischen Innenverteidiger

21.05.2026 - 08:55