Real Madrid beobachtet Sunderland-Profi Hume

Taucht da plötzlich ein überraschender Name auf der Liste von Real Madrid auf? Laut aktuellen Berichten aus Spanien beschäftigen sich die Königlichen mit Trai Hume von Sunderland. Der 24-Jährige gehört bei Sunderland inzwischen zu den wichtigsten Spielern und machte mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam.

Besonders seine Vielseitigkeit auf den Aussenbahnen soll mehrere Klubs überzeugt haben. Ein Wechsel zu Real Madrid wäre für den nordirischen Nationalspieler natürlich ein riesiger Karriereschritt – und laut Bericht wohl nur schwer abzulehnen.

Hume besitzt bei Sunderland allerdings noch einen langfristigen Vertrag, weshalb die Engländer grundsätzlich in einer komfortablen Position sitzen. Neben Real soll auch Brighton & Hove Albion Interesse am Verteidiger zeigen. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei rund 22 Millionen Euro.