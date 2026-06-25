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Mourinho hat andere Pläne

Nico Schlotterbeck ist bei Real Madrid nicht mehr erste Wahl

Autor: | Publiziert: 25 Juni, 2026 14:15
Nico Schlotterbeck ist bei Real Madrid nicht mehr erste Wahl

Borussia Dortmunds Abwehrspieler Nico Schlotterbeck (26) ist bei Real Madrid nicht mehr der Wunschspieler für die Verstärkung der Defensive.

Wie die «Marca» berichtet, verfolgt der neue Trainer José Mourinho eher andere Pläne: Demnach würde der Portugiese künftig am liebsten mit Alessandro Bastoni (27) von Inter Mailand zusammenarbeiten. Vom Italiener ist «The Special One» vollends überzeugt. Schlotterbeck ist hingegen nicht mehr erste Wahl.

Als mögliche Alternative wird Arsenals Piero Hincapié (24) ins Spiel gebracht. Der Ecuadorianer wechselte erst vor Jahresfrist aus Leverkusen zu den Gunners. Nun könnte er bereits weiterziehen.

Ganz aus dem Rennen ist Schlotterbeck bei den Madrilenen indes noch nicht, zumal er für festgeschriebene 50 Millionen Euro zu haben wäre. Der Preis von Bastoni beträgt sogar 70 Millionen Euro.

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