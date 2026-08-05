Die Zahlen zum Real-Transfer von Yan Diomande sind durchgesickert

RB Leipzig und Real Madrid haben sich nach mehreren intensiven Verhandlungsrunden über einen Wechsel von Yan Diomande zum spanischen Topklub geeinigt. Der Umfang des Transfers ist gigantisch.

Für den 19-jährigen Ivorer könnten laut «Sky» bis zu 140 Millionen Euro fliessen. Zunächst zahlt Real eine fixe Ablöse in Höhe von 125 Millionen Euro. Diomandes Ex-Klub Leganés kassiert dank einer Weiterverkaufsbeteiligung 5,25 Millionen Euro davon. Durch Boni könnte Leipzig künftig noch einmal insgesamt 15 Millionen Euro erhalten. Zehn Millionen davon sollen relativ einfach erreichbar sein. Für die übrigen fünf Millionen bräuchte es grössere sportliche Erfolge.

Diomande kann für die Madrilenen zum teuersten Transfer der Klubhistorie avancieren. Aktuell liegt dieser Rekord bei 127 Millionen, die einst für Jude Bellingham flossen. Auch dieser wechselte aus der Bundesliga (Borussia Dortmund) nach Madrid.

Der Diomande-Transfer könnte von Real bereits am Donnerstag angekündigt werden.