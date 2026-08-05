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Zu viel Konkurrenz

Endrick sieht bei Real Madrid keine Chance und plant den Abgang

Autor: | Publiziert: 5 August, 2026 10:04
Endrick sieht bei Real Madrid keine Chance und plant den Abgang

Der brasilianische Angreifer Endrick glaubt aufgrund der riesigen Konkurrenz nicht mehr an eine Zukunft bei Real Madrid.

Der 20-jährige befürchtet in der neuen Saison unter dem neuen Trainer José Mourinho auf der Ersatzbank zu versauern und plant laut Transferexperte Yagiz Sabuncuoglu deshalb seinen Abflug. Unklar ist, ob Endrick sich nun doch wieder für eine Leihe öffnet – was er bislang eigentlich abgelehnt hatte – oder ob er die Madrilenen sogar dauerhaft verlassen möchte.

Zuletzt war der Youngster ein halbes Jahr an Olympique Lyon ausgeliehen, wo er sehr erfolgreich auftrat. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2030. Wo seine Zukunft liegt, ist derzeit völlig ungewiss.

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