Nationalspieler Djibril Sow entscheidet sich für das Projekt von Daniele De Rossi

Der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow wechselt in Kürze in die Serie A und schliesst sich dem FC Genua an.

Laut «Blick» hat sich der Spielmacher nach einem persönlichen Gespräch mit Genua-Trainer Daniele De Rossi überzeugen lassen. Dieser hat dem 29-Jährigen eine wichtige Rolle im Mittelfeldzentrum in Aussicht gestellt. Diese möchte Sow in der neuen Saison ausüben.

Der 29-jährige Spielmacher lief in den vergangenen drei Jahren für den FC Sevilla in Spanien auf und steht noch bis 2029 unter Vertrag. Nun will er jedoch eine neue Herausforderung annehmen. Es gab auch Interesse aus der Premier League. Sow wählt indes den Weg nach Italien. Genua strebt nach einer schwierigen letzten Saison, die beinahe im Abstieg geendet hätte, Höheres an und will in der Serie A wieder mindestens einen sicheren Mittelfeldplatz belegen.