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Spezieller Look

Granit Xhaka zeigt sich im neuen Retro-Heimtrikot von Sunderland

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 10:35
Granit Xhaka zeigt sich im neuen Retro-Heimtrikot von Sunderland

Der AFC Sunderland präsentiert am Mittwoch das neue Heimtrikot für die kommende Saison. Dieses sorgt sofort für viele Diskussionen.

Captain Granit Xhaka und weitere Akteure der Mannschaft trugen das neue Leibchen bereits Probe. Auffallend ist das Retro-Design des Shirts, das auch über einen Kragen verfügt.

Angelehnt ist das Leibchen an jenes aus dem Jahr 1937: Damals kürten sich die Black Cats zum FA-Cupsieger. Mit dem jetzigen Design wollen die Klubbosse den damaligen Triumph würdigen.

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