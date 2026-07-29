Matthias Ginter wird beim SC Freiburg verlängern

Abwehrspieler Matthias Ginter wird seinen bis Ende dieser Saison laufenden Kontrakt beim SC Freiburg in absehbarer Zeit verlängern.

Nach Angaben der «Sport Bild» geht es nicht um die Frage des Ob, sondern des Wann. Demnach sei alles eine Frage des Timings. Sowohl Ginter als auch Freiburg wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen.

Der 32-Jährige stammt aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Nachdem er den Klub 2014 verlassen hatte und zunächst zu Borussia Dortmund und später nach Gladbach gewechselt war, kehrte er 2022 ins Breisgau zurück. Mit der Mannschaft stand er in der vergangenen Saison im Europa League-Finale. Im April liess er durchblicken, dass er sich gut vorstellen kann, bis zum Karriereende für den SC zu spielen.