SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Manzambi im Fokus

Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 15:25
Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick

Der Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi steht auf der Liste zahlreicher Topklubs. Auch Paris St. Germain zählt nun dazu.

Der Stern des 20-jährigen Genfers ging vor rund einem Jahr auf: Da schaffte er es beim SC Freiburg einen Stammplatz zu erobern. Im Juni folgte das erste Nati-Aufgebot. Inzwischen ist er auch dort drauf und dran, regelmässig in der Startelf zu stehen. Manzambi wird längst von Topvereinen wie Arsenal, ManUtd, Chelsea oder dem FC Bayern beobachtet. Napoli könnte sogar schon konkretere Anstrengungen für einen Transfer unternehmen.

Gemäss «TEAMtalk» blickt nun auch Champions League-Sieger Paris St. Germain auf den jungen Mittelfeldspieler. Der Vorteil des Ligue 1-Klubs: Es wird dort die Muttersprache Manzambis gesprochen.

Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass dieser Faktor bei der künftigen Klubauswahl entscheidend sein wird. Manzambi hat seinen Vertrag in Freiburg im Juni des vergangenen Jahres bis 2030 verlängert. Angeblich fordern die Breisgauer für den einstigen Servette-Junior bereits die enorme Summe von 50 Mio. Euro. Die hochkarätigen Interessenten könnten diese Summe tatsächlich stemmen.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Vertragszwist

Deshalb hat sich PSG wirklich von Donnarumma getrennt
Wird richtig teuer

Real Madrid: Dieser Topspieler ist Transferziel Nummer 1 im Sommer
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal
Mehr entdecken
Manzambi im Fokus

Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick

13.03.2026 - 15:25
UEFA ermittelt

Chelsea-Profi Neto drohen wegen Balljungen-Schubser Konsequenzen

12.03.2026 - 15:44
PSG kann entscheiden

Zukunft von Renato Sanches bei Panathinaikos noch offen

8.03.2026 - 11:49
Monaco-Captain nahm Rache

Denis Zakaria nach PSG-Sieg: «Hatten eine Rechnung zu begleichen»

7.03.2026 - 09:29
Schottet sich ab

Khvicha Kvaratskhelia soll PSG-Mitspieler wegen Extrawurst verärgern

6.03.2026 - 10:24
Portugiese nicht zu haben

Real Madrid hat bei seinen Bemühungen um Vitinha keine Chance

5.03.2026 - 16:52
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

5.03.2026 - 14:30
Es wird wieder geklotzt

PSG könnte 120 Mio. für neuen Mittelstürmer hinlegen und hat Favoriten

4.03.2026 - 09:43
Zukunftslösung

Liverpool offenbar bereit für Mega-Offerte bei João Neves

1.03.2026 - 17:57
Kein Gesprächsbedarf

PSG: Stillstand bei Mayulu-Verlängerung

1.03.2026 - 12:18