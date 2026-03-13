Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick

Der Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi steht auf der Liste zahlreicher Topklubs. Auch Paris St. Germain zählt nun dazu.

Der Stern des 20-jährigen Genfers ging vor rund einem Jahr auf: Da schaffte er es beim SC Freiburg einen Stammplatz zu erobern. Im Juni folgte das erste Nati-Aufgebot. Inzwischen ist er auch dort drauf und dran, regelmässig in der Startelf zu stehen. Manzambi wird längst von Topvereinen wie Arsenal, ManUtd, Chelsea oder dem FC Bayern beobachtet. Napoli könnte sogar schon konkretere Anstrengungen für einen Transfer unternehmen.

Gemäss «TEAMtalk» blickt nun auch Champions League-Sieger Paris St. Germain auf den jungen Mittelfeldspieler. Der Vorteil des Ligue 1-Klubs: Es wird dort die Muttersprache Manzambis gesprochen.

Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass dieser Faktor bei der künftigen Klubauswahl entscheidend sein wird. Manzambi hat seinen Vertrag in Freiburg im Juni des vergangenen Jahres bis 2030 verlängert. Angeblich fordern die Breisgauer für den einstigen Servette-Junior bereits die enorme Summe von 50 Mio. Euro. Die hochkarätigen Interessenten könnten diese Summe tatsächlich stemmen.