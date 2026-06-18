Arsenal gibt Angebot für 16-jährigen Stürmer Jeremy Monga von Leicester ab

Arsenal verpflichtet in diesem Sommer aller Voraussicht nach den englischen Flügelstürmer Jeremy Monga.

Der 16-Jährige läuft bislang für seinen Stammklub Leicester City auf und kam dort in der vergangenen Spielzeit zu 27 Einsätzen in der zweitklassigen Championship. Laut Fabrizio Romano haben die Gunners inzwischen ein offizielles Angebot für Monga abgegeben.

Der Youngster kommt bereits in der englischen U19-Nationalmannschaft zum Zug, obwohl er auch noch für die U17 und U18 spielberechtigt wäre.

Der Angreifer möchte den Wechsel zum englischen Meister unbedingt vollziehen. Es wird erwartet, dass der Transfer in Kürze über die Bühne geht.