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Über 90 Millionen: Arsenal fädelt Transfer von Bruno Guimarães ein

Autor: | Publiziert: 1 August, 2026 16:42
Über 90 Millionen: Arsenal fädelt Transfer von Bruno Guimarães ein

Der FC Arsenal sollte zeitnah den Transfer von Bruno Guimarães bekanntgeben. Für die finale Umsetzung des Deals sollen inzwischen alle Details geklärt sein.

Obwohl Bruno Guimarães zwischenzeitlich auch mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wurde, galt der FC Arsenal stets als Favorit. Und es scheint so, als könnten die Gunners tatsächlich zeitnah ein offizielles Statement herausgeben.

Gemäss «ESPN Brasil» hat Newcastle United das jüngste von Arsenal eingereichte Angebot akzeptiert. Guimarães soll bei seinem neuen Klub aus dem roten Bezirk Londons noch an diesem Wochenende einen langfristigen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Der Guimarães-Transfer wird für Arsenal jedenfalls nicht ganz billig. An Newcastle soll eine garantierte Ablöse von etwas mehr als 80 Millionen Euro fliessen. Die Summe kann durch Prämien in Höhe von zwölf Millionen Euro noch ansteigen.

Guimarães soll Arsenals etablierte Mittelfeldachse bestehend aus Declan Rice und Martín Zubimendi direkt herausfordern. Da der AFC als Meister die Titelverteidigung anstrebt und in der Champions League weit kommen will, ist Guimarães für die dringend benötigte Entlastung auf absolutem Topniveau eingeplant.

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