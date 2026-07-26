Arsenal bleibt Favorit für Bruno Guimarães

Bruno Guimarães’ Vertreter haben Arsenal daran erinnert, dass der Klub trotz paralleler Informationen an Chelsea und Manchester City weiterhin die erste Wahl bleibt.

Die Verhandlungen zwischen Arsenal und Newcastle befinden sich in einer entscheidenden Phase. Personalpräferenzen sind bereits seit Wochen geklärt, und der Brasilianer favorisiert einen Wechsel an die Emirates. Allerdings klafft eine deutliche Lücke zwischen den Wertvorstellungen der beiden Klubs.

Newcastle pocht auf eine Ablöse im Bereich von 100 Millionen Pfund – vergleichbar mit dem Tonali-Transfer zu Tottenham. Arsenal hingegen sieht den Deal bereits unter 80 Millionen Pfund als machbar an. Eine neue Gesprächsrunde ist für nächste Woche angesetzt.