Der HSV hat bei Fabio Vieira reelle Chancen

Der Hamburger SV kann sich reelle Chancen auf eine Rückkehr von Fabio Vieira ausrechnen.

Der portugiesische Spielmacher möchte laut «Sky» unbedingt zu den Hanseaten zurückkehren, wo er bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis spielte. Vieira steht bei Arsenal noch bis 2027 unter Vertrag. Dort spielt der 26-Jährige nämlich keine Rolle mehr. Zudem läuft sein Vertrag nur noch bis 2027.

Gespräche zwischen dem HSV und den Gunners laufen wegen der Personalie bereits. Im Raum steht diesmal ein definitiver Wechsel. Vieira soll sich in Hamburg für gleich mehrere Jahre verpflichten.

Arsenal zahlte für den früheren Porto-Profi im Sommer 2022 stolze 35 Millionen Euro Ablöse. Nun würde die Summe deutlich tiefer ausfallen.