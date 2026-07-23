Arsenal bestätigt schwere Rückenverletzung von William Saliba

Arsenal bestätigt, dass sich Abwehrspieler William Saliba an der Weltmeisterschaft schwer am Rücken verletzt hat.

Der 25-Jährige ist nach Klubangaben nach London zurückgekehrt. Inzwischen wurden Untersuchungen vorgenommen. Diese zeigen, dass sich Saliba gravierend am Rücken verletzt hat. Er wird sich zwar nicht operieren lassen müssen, allerdings trotzdem für eine längere Zeit ausfallen, wie die Gunners mitteilen. Eine konkrete Dauer wird nicht genannt.

Verletzt hatte sich Saliba im WM-Halbfinal gegen Spanien, wo er bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste.