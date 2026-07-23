SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Franzose fällt aus

Arsenal bestätigt schwere Rückenverletzung von William Saliba

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 10:23
Arsenal bestätigt schwere Rückenverletzung von William Saliba

Arsenal bestätigt, dass sich Abwehrspieler William Saliba an der Weltmeisterschaft schwer am Rücken verletzt hat.

Der 25-Jährige ist nach Klubangaben nach London zurückgekehrt. Inzwischen wurden Untersuchungen vorgenommen. Diese zeigen, dass sich Saliba gravierend am Rücken verletzt hat. Er wird sich zwar nicht operieren lassen müssen, allerdings trotzdem für eine längere Zeit ausfallen, wie die Gunners mitteilen. Eine konkrete Dauer wird nicht genannt.

Verletzt hatte sich Saliba im WM-Halbfinal gegen Spanien, wo er bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste.

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Mehr entdecken
Für belgische Liga

Arsenal bestätigt Neuzugang Christos Tzolis, der zum Rekordtransfer wird

23.07.2026 - 15:01
Franzose fällt aus

Arsenal bestätigt schwere Rückenverletzung von William Saliba

23.07.2026 - 10:23
Ablöse von 40 Millionen Euro

Tzolis steht vor Arsenal-Wechsel

20.07.2026 - 14:28
Absage von Nationalspieler

Arsenal prüft Diomande als Alternative zu Rogers

20.07.2026 - 12:28
Newcastle pocht auf die hohe Ablöse

Arsenal bleibt bei Bruno Guimarães auf Abstand

20.07.2026 - 08:33
Der Dortmunder Linksverteidiger steht bei mehreren Topklubs auf der Liste

Arsenal schaut auf BVB-Star Svensson

19.07.2026 - 10:47
Schon in London

Vertrag unterschrieben: Arsenal holt englisches Toptalent

18.07.2026 - 16:38
Rückenoperation notwendig

Schock für William Saliba – er fällt bis 2027 aus

16.07.2026 - 11:00
Rücken kaputt

William Saliba droht nach Verletzung an der WM eine lange Pause

15.07.2026 - 13:07
Wechsel zu Besiktas

Leandro Trossard ist auf dem Flug nach Istanbul

14.07.2026 - 15:14