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Zukunft offen

Doch nicht alles klar bei Ex-GC-Stürmer Nestory Irankunda?

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 09:36
Doch nicht alles klar bei Ex-GC-Stürmer Nestory Irankunda?

Hinter der Zukunft des früheren GC-Stürmers Nestory Irankunda stehen doch noch einige Fragezeichen?

Nachdem «A Bola» zuletzt von einer Einigung zwischen Watford und Sporting berichtete und von 15 Millionen Euro Ablöse schrieb, rudert «Sky Sports» zurück. Demnach habe Watford zwei Angebote in Höhe von knapp 12 Millionen Euro von Sporting und auch dem spanischen Erstligisten Celta Vigo abgelehnt. Irankunda, der im ersten Halbjahr 2025 für GC auflief, steht beim Championship-Klub noch bis 2030 unter Vertrag. Erst vor Jahresfrist verliess er die Bayern für drei Millionen Euro und schloss sich den Engländern an.

Der deutsche Rekordmeister erhält offenbar weiterhin 40 Prozent der Einnahmen bei einem Weiterverkauf. Eine Rückkaufklausel, die ebenfalls vorhanden war, ist inzwischen abgelaufen.

Irankunda strebt einen Transfer an und will nicht noch eine weitere Saison in der Championship verbringen.

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