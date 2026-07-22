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Zielgerichtete Arbeit

Kylian Mbappé bereitet den Real-Wechsel von Olise höchstpersönlich vor

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 09:18
Kylian Mbappé bereitet den Real-Wechsel von Olise höchstpersönlich vor

Kylian Mbappé bemüht sich auch höchstpersönlich um einen Transfer seines Nationalmannschaftskollegen Michael Olise zu Real Madrid.

Die beiden harmonierten an der WM bis zum Halbfinal perfekt und ergänzten sich am Turnier in der Offensive der Équipe Tricolore perfekt. Dasselbe sollen sie bald auch in Madrid tun, wenn es nach Mbappé und vor allem Klubboss Florentino Perez geht.

Laut «Sport Bild» leistet der 27-jährige Superstar der Königlichen wertvolle Vorarbeit. An der WM soll er Olise aufgezeigt haben, wie sie bei Real zusammenspielen könnten. Zudem habe er ihm von den exklusiven Restaurants und dem warmen Wetter in Madrid berichtet.

Zuletzt mehrten sich Berichte, wonach Olise tatsächlich zum La Liga-Klub wechseln wolle. Noch liegt jedoch kein konkretes Angebot vor. Die Bayern versuchen ihrerseits den 24-jährigen Angreifer mittels Vertragsverlängerung über 2029 zu binden. Eine Ausstiegsklausel besteht nicht.

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