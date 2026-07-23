SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach einem Jahr schon weg?

Ernest Poku könnte von Leverkusen in die Premier League wechseln

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 11:13
Ernest Poku könnte von Leverkusen in die Premier League wechseln

Der niederländische Flügelstürmer Ernest Poku (22) könnte Bayer Leverkusen nach nur einer Saison wieder verlassen.

Vor Jahresfrist zahlte der Bundesligist zehn Millionen Euro Ablöse an AZ Alkmaar. In seiner ersten Saison für Leverkusen steuerte Poku in 48 Pflichtspielen sechs Tore und neun Vorlagen bei. Dies hat unter anderem zwei Klubs aus der Premier League auf den Plan gerufen: Laut «Bild» schielen Sunderland und Nottingham Forest auf den Angreifer.

Leverkusen zeigt sich gesprächsbereit – allerdings nur, wenn Interessenten einen deutlich höheren Betragt bieten als vor Jahresfrist floss. Von rund 25 Millionen Euro ist die Rede.

Ob Offerten in dieser Grössenordnung eintreffen, ist ungewiss.

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Omlin gehört dazu

FCB-Sportchef Stucki bestätigt Shortlist mit 6 Namen bei Goaliesuche
Ein Verein ist dran

Xabi Alonso könnte überraschendes Comeback in der Bundesliga geben
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Mehr entdecken
Nach einem Jahr schon weg?

Ernest Poku könnte von Leverkusen in die Premier League wechseln

23.07.2026 - 11:13
Interesse aus London

Auch Chelsea ist an Leverkusen-Youngster Kerim Alajbegović dran

21.07.2026 - 17:57
Robert Andrich könnte Bayer Leverkusen verlassen

Andrich auf dem Zettel der Eintracht aus Frankfurt

20.07.2026 - 12:46
Zu einem Ligakonkurrenten

Robert Andrich könnte Überraschungs-Wechsel tätigen

8.07.2026 - 18:57
Everton macht Ernst bei Christian Kofane

Leverkusen muss über Millionenangebot entscheiden

5.07.2026 - 17:15
Kostet 20 Millionen

Atlético bestätigt die Ankunft von Alejandro Grimaldo

30.06.2026 - 16:12
Wechsel fix

Bayer Leverkusen kassiert Mega-Summe durch Hincapié-Verkauf

25.06.2026 - 15:49
Guerreiro soll kommen

Bayer Leverkusen zeigt Interesse an Bayern-Profi Raphaël Guerreiro

25.06.2026 - 10:51
Einigung offenbar unmittelbar bevorstehend

Grimaldo vor Atlético-Wechsel

24.06.2026 - 17:19
Bisher noch keine Verhandlungen

Bayer Leverkusen beschäftigt sich mit Matías Soulé

23.06.2026 - 09:50