Ernest Poku könnte von Leverkusen in die Premier League wechseln

Der niederländische Flügelstürmer Ernest Poku (22) könnte Bayer Leverkusen nach nur einer Saison wieder verlassen.

Vor Jahresfrist zahlte der Bundesligist zehn Millionen Euro Ablöse an AZ Alkmaar. In seiner ersten Saison für Leverkusen steuerte Poku in 48 Pflichtspielen sechs Tore und neun Vorlagen bei. Dies hat unter anderem zwei Klubs aus der Premier League auf den Plan gerufen: Laut «Bild» schielen Sunderland und Nottingham Forest auf den Angreifer.

Leverkusen zeigt sich gesprächsbereit – allerdings nur, wenn Interessenten einen deutlich höheren Betragt bieten als vor Jahresfrist floss. Von rund 25 Millionen Euro ist die Rede.

Ob Offerten in dieser Grössenordnung eintreffen, ist ungewiss.