FCB-Sportchef Stucki bestätigt Shortlist mit 6 Namen bei Goaliesuche

Sportchef Daniel Stucki bestätigt, dass sich der FC Basel bei der Suche nach einem Torhüter auf sechs Kandidaten festgelegt hat.

Die Bebbi müssen die Nachfolge von Marwin Hitz (38) bestimmen, der beim FCB zum Saisonende nach vier Jahren aufhört. Stucki zeigt sich im Gespräch mit «SRF» einmal mehr sehr transparent und verrät, dass sich der Verein aktuell mit sechs Torhütern ernsthaft befasst. Jonas Omlin (32), der zuletzt medial zum Topfavoriten gekürt würde, ist einer davon. «Jonas Omlin ist einer der Kandidaten. Es gibt aber auch noch fünf andere Goalies, an denen wir grosses Interesse haben», so Stucki.

Nicht zu diesem Sextett gehört Yann Sommer (37), den Stucki zwar als «perfekten Mann für uns im Tor», aber als Neuzugang auch als «ziemlich unrealistisch» einschätzt. Der Inter-Goalie habe andere «ultraspannende Optionen» und sei noch voll im Saft. Der FCB könnte im Sommer für den früheren Nati-Goalie eine Nummer zu klein sein.

Bei Omlin sieht dies anders aus. Er ist zurzeit als Nummer 2 von Gladbach an Bayer Leverkusen ausgeliehen. Damit spielt er zwar in der Bundesliga, ist aber nur Backup. Beim FCB wäre er wie bei seinem ersten Engagement zwischen 2018 und 2020 der unumstrittene Stammkeeper. Vorwiegend stellen sich bei ihm finanzielle Fragen. Momentan sei man daran, die Vertragsparameter abzuklären, sagt Stucki.

Wann der neue Basler Goalie präsentiert wird, ist noch offen. Stucki und sein Team wollen dies jedoch «in nützlicher Frist» tun können.