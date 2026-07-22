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Transfer steht bevor

Nicht auf Kontingentsliste: Basel-Profi Marin Soticek vor Wechsel nach Polen

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 16:56
Nicht auf Kontingentsliste: Basel-Profi Marin Soticek vor Wechsel nach Polen

Der kroatische Flügelstürmer Marin Soticek steht beim FC Basel zwei Jahre nach seiner Ankunft und trotz Vertrag bis 2028 vor dem Abgang.

Ein Blick auf die Kontingentsliste zeigt, dass der Name des 21-jährigen Angreifers fehlt. Und dies aus gutem Grund: Das polnische Portal «Meczyki» berichtet, dass sich Widzew Lodz sehr für die Dienste von Soticek interessiert. Ein Wechsel des Offensivspielers zum polnischen Erstligisten soll sogar unmittelbar bevorstehen.

Lodz sticht demnach unter anderem Interessenten aus Belgien (Anderlecht, Brügge) aus.

Der FCB zahlte für die Dienste des kroatischen Nachwuchsnationalspielers vor zwei Jahren zwei Millionen Euro. Nun kommt es wohl zur Trennung.

Neben Soticek hat wohl auch der serbische Stürmer Djordje Jovanovic keine Zukunft bei den Bebbi. Der 27-Jährige fehlt ebenfalls auf der Kontingentsliste und war zuletzt bereits mehrfach ausgeliehen. Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus.

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