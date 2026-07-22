Stuttgarts neue Nummer 1 Dennis Seimen hat sich schwer verletzt

Der VfB Stuttgart plante eigentlich fest mit Rückkehrer Dennis Seimen als neue Nummer 1. Daraus wird vorerst nichts.

Der 20-jährige Torhüter hat sich in der Saisonvorbereitung eine gravierende Muskelverletzung zugezogen, wie der Bundesligist kommuniziert. Seimen war auf die neue Saison hin nach einer einjährigen Leihe beim SC Paderborn zu den Schwaben zurückgekehrt und sollte die Nachfolge von Alexander Nübel als neuer Stammgoalie antreten.

Voraussichtlich wird er nun aber bis mindestens Ende September ausfallen. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth teilt nun mit, dass auf dem Transfermarkt noch einmal etwas gehen könnte: «Auf der Torhüterposition waren unsere Personalplanungen für die kommende Saison bekanntermaßen weitestgehend abgeschlossen. Wir haben auch ohne Dennis viel Qualität in unserem Torhüterteam, dennoch müssen wir in den kommenden Tagen erörtern, ob wir nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden.»

Als Alternative käme derzeit wohl Fabian Bredlow zu Einsätzen.