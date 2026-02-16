SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Offerte auf dem Tisch

Stuttgart hat sein Angebot für Grischa Prömel abgegeben

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 14:50
Der VfB Stuttgart buhlt um Mittelfeldspieler Grischa Prömel von Ligakonkurrent Hoffenheim und hat dem 31-Jährigen nun ein konkretes Angebot vorgelegt.

Der Routinier kann im Sommer ablösefrei wechseln, da sein Vertrag im Kraichgau Ende Juni ausläuft. Stuttgart könnte für ihn eine sehr interessante Adresse sein. Laut «Sky» liegt die Offerte für Prömel auf dem Tisch. Dieser muss nun entscheiden, wie bzw. wo seine Karriere weitergehen soll: Hoffenheim möchte ihn nämlich nicht verlieren und bietet dem Spielmacher eine langfristige Vertragsverlängerung an. Auch Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg zeigen dem Vernehmen nach Interesse.

Noch nimmt sich Prömel etwas Zeit. Im Laufe des März will er sich aber final entscheiden. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf 23 Pflichtspiele. Dabei zeigt er sich mit sieben Toren so torgefährlich wie noch nie.

