FCSG-Torjäger Alessandro Vogt wird demnächst beim neuen Klub vorgestellt

Bundesligist TSG Hoffenheim hat die Verpflichtung von St. Gallens Torjäger Alessandro Vogt bereits gesichert. Schon bald wird die offizielle Verkündung erfolgen.

Die Kraichgauer haben von einer Ausstiegsklausel im Vertrag des 21-jährigen Angreifers profitiert und zahlen rund 2,7 Mio. Euro Ablöse. Der Stern von Vogt beim FCSG ging erst in dieser Saison auf – dies allerdings sehr schnell. Inzwischen steht der Rechtsfuss bei 14 Treffern in 29 Pflichtspielen. Seine starken Leistungen gleich zu Beginn der Saison hat eine Vielzahl von (ausländischen) Interessenten angelockt. Hoffenheim hat dem Mittelstürmer letztlich die interessanteste Perspektive bieten können.

Laut Transferexperte Rudy Galletti wird der Bundesligisten die Verpflichtung Vogts im Hinblick auf die kommende Saison bereits in den kommenden Wochen verkünden. Dies ist möglich, da wegen der Ausstiegsklausel bereits alles eingetütet ist. Vogt unterschreibt einen langfristigen Kontrakt.