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Neuzugang hat unterschrieben

Der FC St. Gallen bestätigt den Transfer von Aaraus Leon Frokaj

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 11:13
Der FC St. Gallen bestätigt den Transfer von Aaraus Leon Frokaj

Der FC St. Gallen bestätigt die bereits antizipierte Verpflichtung von Mittelfeldspieler Leon Frokaj.

Der 21-jährige Spielmacher verlässt den FC Aarau trotz weiterlaufenden Vertrages und unterschreibt bei den Espen einen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2030. Frokaj war in der abgelaufenen Saison einer der Leistungsträger in Aarau und wäre mit seiner Mannschaft beinahe in die Super League aufgestiegen.

Persönlich geht es für ihn dank des Wechsels nun dort weiter. «Leon ist ein junger, talentierter, dynamischer Mittelfeldspieler mit einem guten Abschluss. Er ist vielseitig einsetzbar und gibt so unserem Trainerteam weitere Optionen. Wir werden Leon die notwendige Zeit geben, sich an unsere Spielweise zu gewöhnen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit», sagt St. Gallens Sportchef Roger Stilz zum Transfer des kosovarischen U21-Nationalspielers.

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