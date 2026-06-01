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Im Amt bestätigt

Jetzt ist klar, wie es mit Martin Andermatt in Yverdon weitergeht

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 11:05
Jetzt ist klar, wie es mit Martin Andermatt in Yverdon weitergeht

Challenge Ligist Yverdon-Sport macht mit Martin Andermatt als Cheftrainer der Profimannschaft weiter.

Der 64-Jährige übernahm den Posten in der abgelaufenen Saison Anfang März nach der Trennung von Adrian Ursea interimsweise. Nun bestätigt Yverdon, dass Andermatt für die kommende Saison definitiv als Cheftrainer walten wird.

«Ich möchte dem Verein für sein Vertrauen danken. Es wird in den kommenden Wochen viel zu tun geben, insbesondere beim Aufbau des Kaders für die nächste Saison, aber ich bin bereit, mich voll und ganz zu engagieren und mit dem Verein auf den am Ende der Saison gelegten Grundsteinen aufzubauen», sagt Andermatt bei der Bekanntgabe.

Jamie Welch, Vorsitzender und Eigentümer des Klubs, meint: «Wir freuen uns sehr, dass Martin auch in der kommenden Saison als Cheftrainer tätig sein wird. Angesichts seiner Arbeit am Ende der letzten Saison, seiner Fähigkeit, die Mannschaft als Ganzes weiterzuentwickeln und die individuellen Talente im Kader zu fördern, sind wir zuversichtlich, dass er das Team mit Engagement, hohen Ansprüchen und Stabilität führen wird. Gemeinsam arbeiten wir ambitioniert auf unser Ziel hin: die Rückkehr in die Super League.»

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