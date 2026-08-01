Leverkusen-Schock: Kennet Eichhorn fehlt auf unbestimmte Zeit

Kennet Eichhorn wird Leverkusen erst mal nicht zur Verfügung stehen. Der erst im Sommer verpflichtete Shootingstar muss sich aufgrund einer Stoffwechselstörung in stationäre Behandlung begeben.

Bayer Leverkusen muss für unbestimmte Zeit auf Kennet Eichhorn verzichten. Fachärztliche Untersuchungen ergaben bei dem 17-Jährigen eine Stoffwechselstörung, die eine stationäre Behandlung erfordert. Das teilt der Bundesligist am Samstag mit.

Dem Statement ist ausserdem zu entnehmen, dass der Erkrankung eine übermässige körperliche Belastung und ein Gewichtsverlust nach einer Magen-Darm-Erkrankung vorausging. Eichhorn wird sich in einer spezialisierten Einrichtung behandeln lassen, danach folgt ein individueller sportlicher Aufbau. Einen Zeitplan für seine Rückkehr nennt Leverkusen nicht.

«Kennet steht vor einer hoffentlich sehr langen Karriere auf höchstem Niveau. Wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen», erklärt Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. «Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die richtigen Massnahmen für seine Genesung eingeleitet haben und Kennet ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhält.»

Leverkusen hatte Eichhorn erst in diesem Sommer für neun Millionen Euro Ablöse von Hertha BSC verpflichtet. Mehrere europäische Topklubs hatten ebenfalls Interesse an dem deutschen Toptalent angemeldet.