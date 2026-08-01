SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Stationäre Behandlung

Leverkusen-Schock: Kennet Eichhorn fehlt auf unbestimmte Zeit

Autor: | Publiziert: 1 August, 2026 17:24
Leverkusen-Schock: Kennet Eichhorn fehlt auf unbestimmte Zeit

Kennet Eichhorn wird Leverkusen erst mal nicht zur Verfügung stehen. Der erst im Sommer verpflichtete Shootingstar muss sich aufgrund einer Stoffwechselstörung in stationäre Behandlung begeben.

Bayer Leverkusen muss für unbestimmte Zeit auf Kennet Eichhorn verzichten. Fachärztliche Untersuchungen ergaben bei dem 17-Jährigen eine Stoffwechselstörung, die eine stationäre Behandlung erfordert. Das teilt der Bundesligist am Samstag mit.

Dem Statement ist ausserdem zu entnehmen, dass der Erkrankung eine übermässige körperliche Belastung und ein Gewichtsverlust nach einer Magen-Darm-Erkrankung vorausging. Eichhorn wird sich in einer spezialisierten Einrichtung behandeln lassen, danach folgt ein individueller sportlicher Aufbau. Einen Zeitplan für seine Rückkehr nennt Leverkusen nicht.

«Kennet steht vor einer hoffentlich sehr langen Karriere auf höchstem Niveau. Wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen», erklärt Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. «Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die richtigen Massnahmen für seine Genesung eingeleitet haben und Kennet ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhält.»

Leverkusen hatte Eichhorn erst in diesem Sommer für neun Millionen Euro Ablöse von Hertha BSC verpflichtet. Mehrere europäische Topklubs hatten ebenfalls Interesse an dem deutschen Toptalent angemeldet.

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Omlin gehört dazu

FCB-Sportchef Stucki bestätigt Shortlist mit 6 Namen bei Goaliesuche
Ein Verein ist dran

Xabi Alonso könnte überraschendes Comeback in der Bundesliga geben
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Mehr entdecken
Stationäre Behandlung

Leverkusen-Schock: Kennet Eichhorn fehlt auf unbestimmte Zeit

1.08.2026 - 17:24
Wären ein Transfercoup

Bayer Leverkusen buhlt um PSG-Wunderkind Mbaye

26.07.2026 - 18:50
Nach einem Jahr schon weg?

Ernest Poku könnte von Leverkusen in die Premier League wechseln

23.07.2026 - 11:13
Interesse aus London

Auch Chelsea ist an Leverkusen-Youngster Kerim Alajbegović dran

21.07.2026 - 17:57
Robert Andrich könnte Bayer Leverkusen verlassen

Andrich auf dem Zettel der Eintracht aus Frankfurt

20.07.2026 - 12:46
Zu einem Ligakonkurrenten

Robert Andrich könnte Überraschungs-Wechsel tätigen

8.07.2026 - 18:57
Everton macht Ernst bei Christian Kofane

Leverkusen muss über Millionenangebot entscheiden

5.07.2026 - 17:15
Kostet 20 Millionen

Atlético bestätigt die Ankunft von Alejandro Grimaldo

30.06.2026 - 16:12
Wechsel fix

Bayer Leverkusen kassiert Mega-Summe durch Hincapié-Verkauf

25.06.2026 - 15:49
Guerreiro soll kommen

Bayer Leverkusen zeigt Interesse an Bayern-Profi Raphaël Guerreiro

25.06.2026 - 10:51