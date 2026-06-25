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Wechsel fix

Bayer Leverkusen kassiert Mega-Summe durch Hincapié-Verkauf

Autor: | Publiziert: 25 Juni, 2026 15:49
Bayer Leverkusen kassiert Mega-Summe durch Hincapié-Verkauf

Bayer Leverkusen verkauft Abwehrspieler Piero Hincapié definitiv an Arsenal.

Die beiden Vereine bestätigen, dass aus der einjährigen Leihe ein permanenter Wechsel des ecuadorianischen Nationalspielers wird. Hincapié kostet Arsenal insgesamt 52 Millionen Euro. 6 Millionen davon fliessen als Leihgebühr, 46 Millionen kommen dank der nun greifenden Kaufpflicht hinzu.

Der 24-Jährige bestritt in seiner ersten Saison für die Londoner 39 Pflichtspiele. Angeblich könnte es ihn in diesem Sommer aber bereits weiterziehen: Real Madrid mit seinem neuen Trainer José Mourinho bekundet Interesse am Verteidiger.

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