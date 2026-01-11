SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 Januar, 2026 15:10
Marc Guéhi könnte schon im Winter den Verein wechseln, aber nur zu einem stattlichen Preis. Manchester City gilt momentan als konkretester Interessent.

Der Vertrag von Marc Guéhi bei Crystal Palace läuft aus, verlängern wird er diesen nicht. Das steht in dieser von Meldungen nur so triefenden Personalie zumindest schon mal fest. Der neue Verein des 25-Jährigen hingegen nicht.

Bei den Eagles ist man offenbar dazu bereit, Guéhi unter gewissen Voraussetzungen noch im Januar zu verkaufen, um doch noch eine Ablöse einnehmen zu können. Darüber berichtet zumindest der «Guardian».

Palace hat demnach ein heftiges Preisschild von 45 Millionen Euro definiert, als Interessent in der Pole Position gilt seit Kurzem der Ligakonkurrent Manchester City. Noch sieht es aber so aus, als hätte keines der bisher gehandelten Teams, die Guéhi angeblich übernehmen wollen, konkrete Schritte eingeleitet.

Liverpool, Arsenal, Barça, Real Madrid und der FC Bayern sollen sich ebenfalls mit Guéhi beschäftigen, der im Sommer mit der englischen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft fahren wird.

